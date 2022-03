Funcionária é presa por desviar R$ 200 mil de empresa em MT

(Foto:Reprodução) – Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (14), em Rondonópolis, por suspeita de desviar aproximadamento R$ 200 mil da empresa onde trabalhava.

De acordo com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a suspeita tinha um cargo de confiança na empresa, que atua no ramo de autopeças, e era responsável pelo controle financeiro. Ela se aproveitou do cargo para simular a emissão de boletos bancários da empresa que eram creditados em sua própria conta pessoal. (As informações são Da assessoria)

Conforme a apuração realizada pela equipe da Derf de Rondonópolis, o crime vinha ocorrendo há aproximadamente nove meses. Nesta segunda-feira, a suspeita foi presa em flagrante logo após transferir R$ 4.300 da empresa para sua conta bancária.

Após ser encaminhada à delegacia da Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança, que tem pena de dois a oito anos de reclusão, e será encaminhada para audiência de custódia da Justiça.

Os policiais da Derf apreenderam com ela um veículo modelo Toyota Corolla que pode ter sido adquirido com dinheiro oriundo do crime.

Jornal Folha do Progresso em 16/03/2022/08:29:22

