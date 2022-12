Funcionário da Via Brasil é morto na rodovia BR 163 no Pará

Motorista irresponsável provoca acidente com morte e foge sem prestar socorro na BR 163 no Pará. – (Foto: Reprodução)

Caminhoneiro em alta velocidade provoca acidente com morte na BR-163/PA e foge sem prestar socorro

IRRESPONSÁVEL: Caminhoneiro em alta velocidade provoca acidente com morte e interrupção da BR-163, divisa de Mato Grosso com Pará, e foge sem prestar socorro às vítimas.

Jorna Folha do Progresso teve acesso aos vídeos que foram feitos por um carreteiro, minutos depois do tombamento. Funcionários de empreiteira, que trabalhavam na pista, são as vítimas. Condutor que provocou a tragédia foi preso em Castelo dos Sonhos (PA).

Um acidente (sinistro) no km 36 da BR-163, em Novo Progresso (PA), próximo à Divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará, trecho sob concessão da Via Brasil BR-163, envolvendo uma carreta, carregada com milho, e mais dois veículos, no início da tarde dessa segunda-feira (12), deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos moderados.

Segundo a concessionária, por meio de sua assessoria de imprensa, as vítimas são dois funcionários da empreiteira Sinalta Propista, que presta serviços à da Via Brasil BR-163. Um faleceu no local e o outro ficou ferido e foi socorrido pela ambulância da concessionária ao Hospital de Peixoto de Azevedo (MT).

De acordo com a empresa, diante do tráfego interrompido, foi necessário a implantação do sistema ‘Pare-e-Siga’ por várias horas.

No vídeo que o Jornal Folha do Progresso teve acesso, feitos por um carreteiro que chegou no local minutos depois do tombamento. Ele diz que observou uma pessoa em óbito e outra ferida. Em minutos, o congestionamento se formou na rodovia.

O sinistro

Segundo relatos de testemunhas, a carreta trafegava sentido Cuiabá (MT) – Santarém (PA), em velocidade acima do permitido, quando perdeu o controle da direção, atingiu dois veículos e duas pessoas que trabalhavam na manutenção da pista, e em seguida o segundo reboque tombou nas faixas de rolamento, espalhando a carga de milho pela pista.

Ainda de acordo com testemunhas à equipe operacional da concessionária, o reboque, antes de tombar, colidiu com a lateral de um utilitário Fiat Dobló e também com um caminhão, ambos da empreiteira Sinalta Propista, que estavam no acostamento, a serviço da Via Brasil BR-163. O caminhão tombou além do acostamento atingindo dois funcionários da empreiteira; um faleceu e o outro foi socorrido ao hospital.

Diante desse cenário, segundo as testemunhas, o caminhoneiro fugiu com o cavalinho e um dos reboques; percorreu um quilômetro e abandonou o outro reboque. Em seguida, fugiu com o cavalinho. Porém, ele foi detido pela polícia, está sob custódia em Castelo dos Sonhos (PA).

PRF não esclareceu

O Estradas manteve contato com a unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Pará, para confirmar as informações das testemunhas e saber mais detalhes da ocorrência. Até a publicação desta matéria, não obteve as respostas.

Empreiteira não respondeu

A reportagem também manteve com a sede da empreiteira Sinalta Propista, em São Paulo, e conversou com o funcionário do RH, que se identificou como Paulo. Ele disse que não saberia informar nada a respeito: “Ligue mais tarde que eu vou tentar ver”, disse.

