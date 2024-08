Funcionário e cliente são rendidos em assalto a loja de eletrônicos em Ananindeua | PA

Foto: Reprodução | Uma loja de celulares e eletrônicos em Ananindeua, na Cidade Nova, foi alvo de um assalto que resultou no sequestro momentâneo de um funcionário e de um cliente. A ação criminosa foi capturada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o momento em que três indivíduos entraram na loja e renderam as vítimas.

Nas imagens, é possível observar que um cliente estava examinando um celular enquanto um funcionário permanecia atrás do balcão. Em seguida, os três bandidos adentram ao local. O primeiro deles vestia uma camisa verde e calça jeans, além de usar um fone de ouvido.

O segundo assaltante trajava uma camisa azul de manga longa, calça jeans, chapéu preso e mochila. O terceiro, usava bermuda, camisa preta, boné e também carregava uma mochila.

Depois de renderem as vítimas e as levarem para a parte de trás da loja, os criminosos começaram a subtrair itens de valor. Dois dos suspeitos utilizaram as mochilas para carregar caixas de som e aparelhos celulares que estavam nas prateleiras. Com os produtos em mãos, o trio fugiu do local, deixando para trás uma atmosfera de medo e insegurança.

Até o momento, as identidades dos bandidos ainda não foram confirmadas. A Polícia Civil, por meio da Seccional da Cidade Nova, está empenhada nas investigações para localizar os responsáveis pelo crime. Entre os itens roubados foram levados um celular e a chave do carro do proprietário da loja.

O crime ocorreu por volta de 12h, de sábado. Segundo informações, é o segundo caso apenas neste mês.

Fonte: VER-O-FATO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/15:40:16

