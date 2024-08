Motociclista morre ao bater de frente com ônibus na BR-230, no Pará

Foto: Reprodução | Segundo informações de testemunhas repassadas à PRF, o motociclista teria invadido a contramão e se chocou com a frente direita do ônibus.

A vítima foi identificada como Whaddington Luiz dos Santos, de 33 anos. Ele morreu após bater em um ônibus de transporte intermunicipal, em um trecho do KM 101, na Rodovia Transamazônica, entre Medicilândia, e Uruará, sudoeste paraense no sábado (17).

Segundo informações de testemunhas repassadas à PRF, o motociclista teria invadido a contramão e se chocou com a frente direita do ônibus. Durante o levantamento das possíveis causas do acidente, os policiais perceberam alguns vestígios no local que indicam a batida. A vítima estava retornando para casa em Medicilândia.

Em fotos publicadas nas redes sociais mostra que a motocicleta ficou parcialmente destruída. O corpo da vítima ficou às margens da rodovia. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada e se deslocou até o local para fazer os primeiros levantamentos sobre o acidente. O motociclista não tinha carteira de habilitação. O trecho onde aconteceu a colisão não tem pavimentação asfáltica. Whaddington era muito conhecido pelo apelido de ‘Deza’.

A Polícia Civil também foi acionada para investigar o acidente. (Com Confirma Notícia)

Fonte: Portal Debate e Jornal Folha do Progresso

