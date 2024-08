Peão mato-grossense vence campeonato brasileiro da PBR 2024 em Barretos, SP

Rogério Venâncio na disputa com o touro Ancião na última montaria da final brasileira da PBR 2024 na Festa do Peão de Barretos 2024 — Foto: Érico Andrade/g1

Rogério Venâncio, de Paranaita (MT), faturou prêmio estimado em R$ 580 mil na noite deste domingo (18) e conquistou vaga na final de rodeio nos Estados Unidos.

O competidor Rogério Venâncio, de Paranaita (MT), venceu o campeonato brasileiro da Professional Bull Riders (PBR) 2024 na noite deste domingo (18) em Barretos (SP). Com a conquista, ele faturou um prêmio de R$ 180 mil, uma caminhonete avaliada em R$ 300 mil e um bônus de R$ 100 mil.

Venâncio ainda garantiu uma vaga na final do Challenger Series, campeonato que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, em novembro deste ano.

“A emoção tomou conta porque nem eu mesmo acreditava que poderia chegar no final e ganhar. Eu só queria montar nos touros e poder vencer eles, dediquei cada segundo a cada montaria, dando o meu máximo. Lutei com todas as minhas forças e Deus permitiu sair daqui campeão”, disse Venâncio. Ele compete na modalidade profissional há seis anos.

A final na noite deste domingo reuniu dez competidores após quatro etapas classificatórias da etapa Barretos . As competições começaram na quinta-feira (15) na Festa do Peão.

Rogério Venâncio permaneceu invicto. Na quarta etapa antes da decisão, ele ainda demonstrou ousadia ao descartar a nota da montaria no touro Snapchat, quando fez 82 pontos, para tentar melhorar o resultado. Em seguida, ele voltou à arena e cravou 86,50 pontos, aumentando a margem para os demais competidores.

Ao partir para a decisão, Venâncio foi o último competidor a montar, mas acabou sendo derrotado por Ancião, um dos touros mais temidos da temporada 2024 do rodeio. A queda, no entanto, não comprometeu o resultado porque Venâncio já havia garantido o título matematicamente.

Presidente da PBR Brasil e tricampeão mundial da montaria em touros, Adriano Moraes celebrou a conquista do competidor.

“A gente não parou para fazer a conta ainda, mas eu acho que o Venâncio, nesse pouquinho tempo que ele participou [do rodeio], deve ter feito no ano mais ou menos uns R$ 600 mil, R$ 700 mil. A nossa premiação com a PBR, com todas as festas, principalmente aqui em Barretos, que é a grande final, dá oportunidade para esses meninos”, disse.

O segundo colocado do campeonato nacional foi Anderson de Oliveira, com 704 pontos.

Das dez montarias da final, apenas Vitor Manoel Dias, de Sales (SP), parou os oito segundos obrigatórios da prova em cima do touro. Ele venceu a disputa com Mercado Livre, porém terminou na quinta posição no campeonato, somando 552,50 pontos.

Fonte: Por g1 Ribeirão e Franca e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/15:44:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...