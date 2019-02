Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso e Câmara de vereadores participam de capacitação do TCM-PA no município de Itaituba

Começou ontem terça-feira (24/10), no município de Itaituba, na Região do Tapajós, a capacitação promovida pelo TCM-Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com duração de 03 (três) dias, no auditório da FAI (Faculdade de Itaituba), realizado pela Escola de Contas Públicas do TCM-PA.

A capacitação é destinada para prefeitos, presidentes de Câmaras, vereadores, secretários e demais servidores municipais. São três dias de atividades, com palestras e cursos, que visam à melhoria da prestação de contas dos executivos e legislativos municipais.

Estão participando desta capacitação vereadores, secretários municipais e servidores do executivo e legislativo municipal de Novo Progresso.

Os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Trairão e Rurópolis também estão participando da capacitação do TCM na região do Tapajós, sendo essa a penúltima etapa das capacitações, finalizando no início de dezembro na região metropolitana de Belém.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Foto: Eliane

Curtir isso: Curtir Carregando...