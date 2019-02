Ao final, a ex-aluna do colégio Elisa Marques, de 23 anos, discursou sobre sua relação com a escola e em defesa da unidade educacional.

Familiares de duas vítimas que ainda estão internadas no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) compareceram. O jovem de 13 anos que recebeu alta hospitalar no domingo, 22, também foi com sua família. Autoridades, como o governador em exercício José Eliton (PSDB) e a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, também foram ao local.

Alunos, pais e professores homenageiam vítimas de ataque em Goiânia:

Em meio a uma multidão de branco, o clima era de tristeza, apoio e solidariedade na porta do Colégio Goyases, em Goiânia, nesta terça-feira, 24. Com camisetas escrito “paz”, professores, pais e alunos participaram de um culto ecumênico em homenagem às vítimas da tragédia que atingiu a escola. O local foi palco de um ataque a tiros na sexta-feira, 20, que deixou dois alunos mortos e quatro feridos.

