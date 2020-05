Fundo Esperança faz nova convocação para repasse de benefício e abre novos cadastros

O benefício garante recursos para que pequenas empresas e trabalhadores autônomos possam manter seus empreendimentos, no período da pandemia no novo coronavírus. — Foto: Reprodução/TV Globo

O governo do estado realiza uma nova convocação para repassar os recursos do Fundo Esperança. Cerca de 26.700 micro e pequenos empresários paraenses ainda não sacaram o benefício. Além desta convocação, o governo já anuncia uma nova abertura de cadastro. O benefício garante recursos para que pequenas empresas e trabalhadores autônomos possam manter seus empreendimentos, no período da pandemia no novo coronavírus.

Para realizar a consulta basta acessar no site, digitar o número do CPF ou CNPJ e a data de nascimento. Segundo o governo, estas pessoas que tiveram o seu cadastro aprovado precisam procurar o Banpará imediatamente para receber o recurso. Em alguns casos, os recursos estão disponíveis, mas não foram retirados até agora.

Nova convocação

Ainda segundo o governo, esse novo chamamento é para aqueles que não conseguiram se inscrever na primeira rodada. No total estão sendo ofertados R$ 80 milhões para novos interessados no Fundo Esperança.

O Fundo Esperança oferta créditos de até R$ 15 mil a empresários, com juros de 0,2%, carência de 90 dias e 36 meses de prazo para pagamento, com intuito de aquecer o setor econômico paraense no período de menor fluxo do comércio devido ao isolamento social preventivo no combate ao Covid-19.

