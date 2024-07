Galãs dos anos 90 aparecem sarados e agitam web; veja o antes e depois

Márcio Garcia, Marcello Novaes e Leonardo Garcia mostram corpo sarado nas redes sociais e agitam web (Foto: Redes sociais)

Atores que fizeram sucesso na televisão nos anos 1990 surgem nas redes sociais com barrigas chapadas.

A televisão brasileira foi repleta de galãs durante os anos de 1990, que chamavam a atenção do público por, além do talento na frente das câmeras, terem uma beleza única e atraente.Os atores Márcio Garcia, Marcello Novaes e Leonardo Vieira, por exemplo, são alguns “crushes” dos telespectadores brasileiros. Três décadas depois, esses artistas vêm compartilhando suas vidas nas redes sociais, mostrando o corpo sarado e chamando a atenção da web.

Márcio Garcia

Este slideshow necessita de JavaScript.

O ator e apresentador Márcio Garcia fez sucesso nas novelas Tropicaliente e Andando nas Nuvens. Atualmente, o artista está com 54 anos e costuma compartilhar nas redes sociais a prática de exercícios físicos e a boa forma do corpo. Confira o antes e depois:

“Um dos mais lindos que já vi. O tempo só realça a beleza” escreveu uma internauta. “Que vista! Que vista, Brasil”, comentou outra. “Tipo vinho”, observou uma, fazendo referência de que quanto mais velho, melhor a qualidade.

Marcello Novaes

Este slideshow necessita de JavaScript.

Outro nome que sempre chamou atenção foi o galã Marcello Novaes. O ator atuou nas novelas “Quatro Por Quatro” e “Uga Uga”, da TV Globo e se consagrou como galã na época. Atualmente, o artista tem 61 anos e exibe a rotina de treinos e o corpo sarado para os seguidores nas redes sociais. Confira o antes e depois:

“Afff sou apaixonada desde criança nesse espetáculo e ele só melhora”, escreveu uma seguidora. “Entra na minha casa, entra na minha vida”, brincou uma segunda internauta. “Meu Deus, que homem”, disse um terceiro.

Leonardo Vieira

Este slideshow necessita de JavaScript.

O ator Leonardo Vieira foi o galã da novela “Sonho Meu”, de 1993. Atualmente, o artista tem 55 anos e mora fora do Brasil desde 2018. Nas redes sociais, Vieira costuma compartilhar fotos do corpo e as viagens que costuma fazer. Confira o antes e depois:

“Meu crush desde da adolescência”, escreveu um internauta. “Maravilhoso”, elogiou uma segunda seguidora. “O tempo passa, o tempo voa, e a beleza do ‘leozinho’ continua numa boa”, observou um terceiro.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/07:55:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...