Garimpeiros convidam a população para carreata e manifestação que ocorrerá na terça-feira (13), em Itaituba (PA)

Câmara Municipal de Itaituba. (Foto: Reprodução)

Ação em prol da classe garimpeira será realizada durante a manhã; Carreata terá início às 07h30 na Praça do Cidadão com final em frente à Câmara Municipal, onde ocorrerá a manifestação pacífica.

Na manhã da próxima terça-feira, dia 13 de junho de 2023, os garimpeiros da região se reunirão em frente à Câmara Municipal de Itaituba para uma manifestação pacífica em busca de apoio das autoridades e da população local. O objetivo da mobilização é reivindicar a liberação das Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs), a legalização do garimpo, a liberação das licenças ambientais pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semas) e a mudança na lei de destruição de equipamentos.

Os garimpeiros estão convidando a classe empresarial, comerciantes, mototaxistas e taxistas, e moradores de Itaituba em geral, para apoiar sua causa. Todos são convidados a se juntar a eles nessa batalha em prol dos garimpeiros. a concentração está marcada para as 7h30 na Praça do Cidadão, de onde partirão em carreata em direção ao centro da cidade, onde a manifestação terá início às 9h na Câmara Municipal.

Durante a manifestação, alguns garimpeiros que tiveram seus maquinários e equipamentos destruídos por órgãos federais terão a oportunidade de utilizar a tribuna durante a sessão da Câmara Municipal para expressar sua indignação em relação às ações do governo federal nos garimpos da região. Essa será a quarta reunião realizada pelos garimpeiros para cobrar apoio às suas demandas, e desta vez será na sessão da câmara.

A luta pela liberação das PLGs é uma das principais pautas dos garimpeiros, que afirmam haver mais de 800 permissões pendentes apenas aguardando publicação no Diário Oficial da União. Além disso, eles buscam a legalização do garimpo como uma atividade econômica regularizada e a obtenção de licenças ambientais que permitam a exploração sustentável dos recursos naturais da região.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/10:13:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...