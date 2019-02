Gás terá aumento de 8,5% na refinaria a partir de meia-noite

Produto pode chegar a R$ 80 ao consumidor final se índice for repassado integralmente

(Foto: Fábio Costa/O Liberal) – A Petrobrás informou que o preço do Gás Liquefeito de Petróleo de uso residencial (GLP-P13), conhecido como gás de cozinha, terá um aumento, a partir desta terça-feira (6) à 0h, nas refinarias, de 8,5%, sobre o preço do botijão de 13 quilos.

O presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Estado do Pará (Sergap), Francinaldo Oliveira , afirma que o reajuste, em Belém, significará um aumento de R$ 70, média atual na capital, para R$ 76.

“Lamentamos esse aumento, pois será ainda mais pesado para os cerca de 98% dos lares brasileiros que utilizam o gás de cozinha. Já para as empresas revendedoras é um empecilho para o crescimento, para o aumento do lucro, pois muitas não aumentarão o preço final por conta do público, que não comprará se o valor for repassado”, reclamou.

A Redação Integrada ligou na tarde desta segunda-feira (5) para três distribuidoras de gás, na área central de Belém, e o preço, à vista, sem tarifa de entrega, já estava a R$ 75,00, ou seja, antes do rejuste. O valor pode chegar a R$ 80 ao consumidor final se o índice for repassado integralmente.

O diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro), Bruno Terribas, afirma que o preço final dependerá das revendedoras. “Não podemos afirmar exatamente de quanto será o aumento, pois agora está nas mãos do livre mercado. Nós, do sindicato, demarcamos que a política de preços, atrelada ao mercado internacional, continuará afetando a renda da população”, concluiu.

Por: Abílio Dantas/O Liberal 5 de Novembro de 2018 às 17:30 Atualizado em 5 de Novembro de 2018 às 18:09

