Gasolina fica com preço estável no Pará, segundo dados da ANP

Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 0,12%, de R$ 4,078 para R$ 4,083, em média.

O valor médio da gasolina vendido nos postos de combustível permaneceu estável no Pará e em Minas Gerais na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. O produto avançou em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal.

(Foto:Igor Mota/Redação Integrada de O Liberal)-Produto apresentou avança em 15 estados e no DF; valor médio sobe 0,16% no País

