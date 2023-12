Menina Yanomami de 11 anos sofre estupro coletivo após ser embriagada dentro de Casa de Saúde Indígena

Suspeitos são dois adolescentes, de 15 e 17 anos, e dois jovens, de 21 e 27. Os adultos envolvidos foram apresentados na audiência de custódia e os adolescentes foram apresentados no Centro Sócio Educativo.

Uma menina Yanomami, de 11 anos, foi vítima de estupro coletivo após ser embriagada nesta segunda-feira (18) na Casa de Saúde Indígena Yanomami (Casai-Y), segundo a Polícia Militar. A Casai-Y atende indígenas que são removidos do território para Boa Vista. Quatro indígenas são suspeitos do crime.

Os suspeitos, segundo a PM, são dois adolescentes, de 15 e 17 anos, dois jovens, de 21 e 27. Todos foram levados à delegacia da Polícia Civil.

Na unidade, os jovens foram presos em flagrante por crime de estupro de vulnerável e com conduta que resultou em lesão corporal de natureza grave. Já os adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional.

A PM informou que quando chegou na Casai-Y, encontrou todos os suspeitos ao redor da vítima. Os cinco estavam bêbados e deram bebida alcoólica à menina. A PM foi até o local após ter sido acionada via 190.

Foi constatado que além da violência sexual, a vítima sofreu lesões corporais, segundo a Polícia Civil.

Procurado, o Ministério da Saúde, responsável pela Casai-Y, prestou apoio a vítima e disse que tem tomado providências interministeriais. Também disse que foi instaurado um processo administrativo para apurar caso.

A pasta diz que pediu uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública de Roraima e com a Polícia Militar para discutir formas de aumentar a segurança nos arredores. No entanto, os órgãos, até o momento, não responderam, segundo eles.

“É importante reforçar que a desorganização social, a perda do modo de vida dos povos originários, os relatos de abuso sexual, dependência química e violência que impactam essa população são ainda consequências do abandono e do avanço garimpo gerando a grave crise humanitária que atingiu as comunidades indígenas nos últimos anos”, justificou.

A menina foi encontrada no chão. Ela foi levada ao Hospital da Criança Santo Antônio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde está internada. Em nota, a prefeitura, responsável pela unidade, informou que ela “está com o quadro de saúde estável”.

Em nota, a Hutukara Associação Yanomami (HAY) cobrou dos órgãos federais políticas públicas de segurança e proteção para mulheres e crianças Yanomami. Entre as sugestões estão a construção de uma Casai apenas para mulheres.

“Que dentro da unidade sejam promovidas ações de sensibilização aos homens e mulheres sobre casos de violência, além de acolher os ocupantes quanto as regras do espaço nas línguas Yanomami e Ye’kwana”, disse a associação, que também cobrou providências do Ministério Público Federal.

Os adultos envolvidos foram apresentados na manhã desta terça-feira (19) na audiência de custódia. Os adolescentes foram apresentados no Centro Sócio Educativo (CSE).

Fonte: Por g1 RR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2023/11:29:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...