Governo Federal conclui construção da IP4 no município de Viseu, no Pará

O Ministério da Infraestrutura (MInfra), por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Terrestres (DNIT), finalizou a construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) no município de Viseu, no estado do Pará. A cidade, localizada no nordeste paraense, ganhou um novo porto que irá garantir maior conforto, comodidade e segurança a todos que utilizam o transporte fluvial na região. A previsão é que comece a funcionar no próximo mês.



“Nós sabemos o quanto esse porto será importante para a população de Viseu. Vai permitir um crescimento nas suas principais atividades de pecuária, pesca, agricultura e comércio. Além de possibilitar o acesso de profissionais de saúde para assistência à saúde da população, e oportunidades de emprego e renda às comunidades locais”, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

*SNV*- O projeto das IP4 visa implantar infraestrutura portuária nas regiões Norte e Nordeste com o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população. Sua estrutura é totalmente simplificada e se equivale a uma pequena rodoviária às margens do rio.



Construídas pelo DNIT, as IP4 devem atender aos requisitos de eficiência, segurança, atendimento ao interesse público, conforto e preservação do meio ambiente. Além disso, precisam constar no Sistema Nacional de Viação (SNV), operar exclusivamente com embarcações de navegação interior e estar fora da poligonal do porto organizado.

