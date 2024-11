Ginecologista: “Chips da beleza” podem engrossar voz, aumentar clitóris e causar trombose

Foto: Reprodução | Chamados de “chips”, os implantes hormonais, na verdade, são métodos utilizados para reposição de hormônios e que, por consequência, trazem alguns benefícios estéticos, porém, essa não é a sua finalidade.

Bastante difundido entre os frequentadores de academia, os famosos “chips da beleza” vem causando uma série de transtornos para aqueles que têm usado o tratamento para buscar benefícios estéticos, principalmente no caso das mulheres. Chamados de “chips”, os implantes hormonais na verdade são métodos utilizados para reposição de hormônios e que, por consequência, trazem alguns benefícios estéticos.

Segundo a ginecologista Mirielen Lopes, o uso deliberado dos “chips da beleza” pode trazer diversas consequências, como aumento de pelos no corpo, engrossamento de voz, aumento de clitóris e até trombose. Além disso, para ela, o fato das pessoas começarem a usar os implantes apenas com fim estético motivou a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu a manipulação, venda e uso do produto.

“As pessoas viram benefícios nesses implantes de reposição hormonal, como por exemplo o aumento de massa magra, a diminuição da celulite, e isso abriu portas para que todo mundo começasse a manipular esses implantes com esse intuito. Isso foi muito ruim e eu tenho essa crítica porque acredito que foi um dos motivos da Anvisa querer regularizar isso o quanto antes possível”, afirma em entrevista ao RepórterMT.

