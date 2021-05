Adolescente planejava série de ataques a escolas no Pará

A garota fazia parte de grupos de aplicativos em que havia troca de informações de planejamentos de atentados no País – (Foto:Luisella Planeta Leoni / Pixabay)

Um trabalho conjunto da Polícia do Pará, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), impediu uma série de ataques que estavam sendo planejados por uma adolescente de 12 anos contra várias escolas da região metropolitana de Belém.

De acordo com as investigações, ela fazia parte de grupos de aplicativos em que havia troca de informações de planejamentos de atentados no País. A delegada do caso, Vanessa Lee, afirmou que a jovem confessou o crime. A polícia apreendeu o celular da adolescente e investiga a participação de outras pessoas.

As informações chegaram aos investigadores a partir do trabalho do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas em conjunto com a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos na troca de informações e compartilhamento em investigações de crimes cibernéticos.

“Crimes planejados pela internet exigem das forças policiais uma atuação conjunta, com troca de informações e cooperação internacional. Mais uma vez o trabalho do ministério com as forças policiais dos estados permitiu a antecipação de um fato a tempo de salvar vidas,” destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

De acordo com o secretário de Operações Integradas do MJSP, Alfredo Carrijo, “o papel da secretaria é de fomentar a integração do trabalho de diversos órgãos de segurança pública. É essa atuação em conjunto que está desarticulando e impedindo que mais crimes aconteçam”, afirmou. Com informações do MJSP.

Por:Ana Laura

