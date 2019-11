Globo anuncia venda de emissora após corte de gastos e demissões em massa

(Foto: Divulgação)

A reestruturação do Grupo Globo, com dezenas de demissões nas empresas de – especialmente no jornalismo – é uma das pontas do iceberg da situação. A Globo Paraná – onde a família Marinha é sócia (minoritária) com as famílias Cunha Pereira e Lemanski – está à venda por R$ 900 milhões. A contra-proposta do grupo interessado foi de R$ 400 milhões.

segunda-feira, 25/11/2019

