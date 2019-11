GOL começa operar em Sinop que se consolida como 2º maior aeroporto de Mato Grosso

Uma das maiores companhias aéreas da América Latina iniciou, esta manhã, voos comerciais no aeroporto presidente Figueiredo. O Boeing 737-700 da GOL que decolou de Guarulhos (SP) às 9:25h chegou em Sinop às 11:10h e foi ‘batizado’ pelas viaturas dos bombeiros. A decolagem para São Paulo foi às 11:40h chegando às 15:15h, com conexões para diversos Estados. A aeronave, com capacidade para 138 passageiros, é a maior que passa a operar diariamente no aeroporto sinopense.

No terminal aeroportuário a prefeita Rosana Martinelli, dirigentes de entidades e demais lideranças deram as boas-vindas para a companhia aérea.

“Temos como estratégia o plano de regionalização das nossas operações. Sinop foi escolhida como operadora pelo crescimento e oportunidade de demanda que encontramos aqui”, destacou o gerente comercial da empresa, Roberto Wagner, acrescentando que, “dependendo da demanda, novos voos podem ser abertos”.

A prefeita Rosana Martinelli destacou o trabalho da prefeitura para viabilizar a vinda da GOL para Sinop, os investimentos feitos para ampliar o terminal com ampliação e as melhorias na estrutura da pista. “Em janeiro entregaremos o aeroporto ao consórcio (que venceu leilão em Sinop e em 4 municípios) e entregaremos com qualidade. O aeroporto é fundamental para desenvolvimento de Sinop e toda região Norte”, ressaltou Rosana.

Com as operações da GOL, Sinop passa a ter 4 voos diários. Uma empresa opera para Cuiabá e demais localidades com dois voos diários e retomou no dia 1º de junho o voo diário para Viracopos, em Campinas (SP), em aeronaves com capacidade de transportar até 118 passageiros.

Em 2018, o aeroporto presidente Figueiredo recebeu 158.046 passageiros, segundo maior volume. O com maior número de passageiros é o Marechal Rondon, de Várzea Grande/Cuiabá.

Só Notícias (fotos: Só Notícias/Guilherme Araujo)

04/11/2019 11:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...