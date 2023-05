GOLPE – UM CELULAR E UMA CAIXA DE SOM: NOVO MODO PARA ROUBAR CARROS

Criminosos usam celular antigo da Nokia e caixa da JBL para roubar carros

Roubo de veículos ainda é uma das principais preocupações das cidades, e hoje em dia os ladrões parecem estar criando formas cada vez mais criativas de fazer isso sem chamar muita atenção. Um dos métodos vem chamando bastante a atenção, que consiste em usar dispositivos antigos, como celulares Nokia, para isso. Ou pelo menos é o que parece à primeira vista.

Acontece que nos últimos dias alguns vídeos mostrando criminosos usando aparelhos como o antigo Nokia 3310 e até mesmo uma caixa de som JBL para roubar carros vêm se tornando mais populares na internet, e por isso vamos explicar o que realmente acontece.

Dispositivos escondidos em celulares Nokia e caixas JBL

Em um dos vídeos, que acabou viralizando e confundindo a cabeça de muitas pessoas, é o que mostra uma pessoa tentando ligar um Toyota RAV4 sem as chaves. Obviamente ele não consegue, então ele saca um aparelho um tanto que inusitado a primeira vista, um Nokia 3310, e o usa para ligar o carro. A pessoa apenas conecta um cabo USB no celular e em seguida clica em alguns dos botões e pronto, o carro liga.

A primeira vista parece um truque pra lá de elaborado usando um aparelho antigo, mas a verdade é que existe algo além de um celular ali. Os criminosos estão utilizando dispositivos pequenos, e muitas vezes eles ficam escondidos dentro de aparelhos como caixas de som bluetooth ou celulares, para conectar com a interface do veículo.

Ou seja, não precisa de muito conhecimento técnico para que ladrões consigam “hackear” os veículos e dar a partida sem as chaves em apenas 15 segundos. De acordo com a VICE, muitos carros de luxo já foram alvos de aparelhos como esse, principalmente Maserati e Lexus.

Ao conectar o carro com o dispositivo em questão, ele consegue enviar um sinal ao receptor de rádio do veículo. Ao receber esse sinal, o rádio emite um outro sinal, dessa vez de localização. Ambos os sinais são captados para a chave, que envia de volta para o dispositivo, o que faz com que ele destrave o carro.

Mas o Nokia não foi o único aparelho usado para esconder esse tipo de dispositivo. Outro vídeo mostra algumas pessoas usando um em formato de caixinhas de som da JBL. Nesse caso, é preciso tirar o farol do carro para inserir alguns cabos e realizar a conexão. Ao fazer isso com a caixinha de som ligada, é possível destravar as portas do carro e dar partida no motor.

Esses aparelhos já estão a venda na internet, e em alguns anúncios estão como, por exemplo “JBL Unlock + Start”, como é o caso da mostrada no vídeo. Eles ainda revelam que os aparelhos “tem um estilo e aparência furtivos legais”.

Ken Tindell, CTO da empresa de segurança cibernética de veículos Canis Labs, ao Motherboard, disse que “O dispositivo faz todo o trabalho para eles. Tudo o que eles precisam fazer é retirar dois fios do dispositivo, desconectar o farol e inserir os fios nos orifícios corretos no conector do lado do veículo. Quando se trata de proteger o proprietário do veículo desse tipo de ameaça, não há nada que simples consumidores possam fazer.”

Eles são encontrados e vendidos principalmente em canais do Telegram, e ficam no valor entre 2.500 e 18.000 euros. Um dos vendedores do dispositivo no Nokia 3310, por exemplo, então vendendo o aparelho por 3.500 euros, que em conversão direta dá algo em torno de R$ 18.900.

