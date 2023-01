Golpista preso no Pará se passava por mulher para marcar programas sexuais e pedir pagamento adiantado em PIX

(Foto:Ilustrativa) – Um jovem foi preso por estelionato em Ipixuna do Pará, no nordeste do Pará, após se passar por mulher para aplicar golpes em homens.

Segundo as investigações, ele criou um perfil falso em uma rede social, afirmando ser uma mulher que morava no município e oferecia programas sexuais.

Ao entrarem em contato, os interessados marcavam encontros, mas o suspeito pedia pagamentos adiantados no valor de R$30.

A PC apurou que um dos homens que fez contato chegou a fazer o adiantamento via PIX na chave de uma pessoa que seria irmã do suspeito.

Até que a mulher, cujo nome estava sendo usado pelo suspeito, tomou conhecimento do caso e procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

A Polícia informou que o caso foi investigado pela Delegacia de Ipixuna do Pará e que, após a prisão na quinta-feira (5), os procedimentos cabíveis foram realizados. O preso agora encontra-se à disposição da Justiça. (Com informações do G1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 09/01/2023/10:25:28

