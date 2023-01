Em Itaituba, PM prende quatro homens e apreende 6,5kg drogas – (Foto:PM/Ascom).

Também foram apreendidos seis celulares, um simulacro de arma de fogo e dois veículos.

Quatro homens foram presos suspeitos de roubo e tráfico de entorpecentes, em Itaituba, região sudoeste do estado. As informações foram divulgadas neste sábado (7), pela Polícia Militar.

Também foram apreendidos 6,5kg de substância similar à maconha, seis celulares, um simulacro de arma de fogo e dois veículos.

A primeira prisão ocorreu no início da noite, no bairro Bom Remédio. Os militares realizavam motopatrulhamento no local quando viram dois homens carregando uma caminhonete com tabletes de alguma substância.

Ao verem os policiais, a dupla apresentou nervosismo e tentou fugir com o carro, mas foram cercados e abordados. Durante a revista, os agentes constataram que os cinco tabletes vistos eram de entorpecentes prensados.

Um dos suspeitos informou que havia mais quatro tabletes enterrados e mostrou aos militares onde estavam escondidos eles e uma balança de precisão. A dupla e todo o material encontrado foram conduzidos à Polícia Civil.

Poucas horas depois, durante rondas ostensivas no bairro Piracanã, os militares viram dois homens em uma motocicleta branca. Ambos tinham características semelhantes aos suspeitos que estavam praticando assaltos com arma de fogo na cidade e por isso os policiais foram abordá-los.

A dupla tentou fugir, mas foi alcançada e, durante a abordagem verificou-se que eles possuíam um simulacro de arma de fogo e quatro celulares.

Um dos suspeitos informou que havia mais um telefone na casa dele. Os policiais foram até a residência, onde foram apreendidos mais dois celulares e em seguida a dupla e os itens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. (Com informações do g1 Pará — Belém).

