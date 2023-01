PRF apreende caminhão com madeira ilegal, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Por volta das 16h30 de quinta-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao realizar abordagem rotineira no Km 1130 da BR-230, constatou um veículo com madeira ilegal, em Itaituba.

De acordo com os agentes da PRF, trata-se de um caminhão, modelo M. Benz L 1316, cor vermelho, ano 1984. Durante a verificação, o condutor foi questionado sobre a documentação, a qual afirmou que não havia recebido do suposto proprietário.

No caminhão apreendido espécies Manilkara Huberi(conhecida popularmente por Maçaranduba), madeira processada com perfil de forro (lambril), e de origem Dipteryx Odorata, o Cumarú.

A PRF verificou ainda que a carga teria sido comprada em Itaituba e seria aplainada no distrito de Campo Verde no KM 30, com destino a área urbana do município. (As informações são do O Impacto com PRF).

Jornal Folha do Progresso em 09/01/2023/10:09:32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...