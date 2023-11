Jovem é assassinado dentro de casa em Brasil Novo

(Foto:Reprodução) – Era por volta de 21h de sábado (04), quando o homicídio foi registrado, no bairro conhecido como Daniel de Freitas, no município de Brasil Novo, região sudoeste do Pará. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

As imagens mostram o momento em que dois homens chegam na frente da residência da vítima, um jovem identificado somente pelo apelido de “Neymar”. A rua aparenta estar sem nenhuma movimentação, um dos atiradores sai na frente, no momento em que o comparsa aguarda, mas logo em seguida também se dirige até a casa do jovem. Em poucos segundos é possível ouvir, sete disparos de arma de fogo. O jovem morreu ainda no local.

As câmeras também registraram o momento em que os criminosos saem correndo de dentro da residência, os dois usam camisa clara e boné e rapidamente fogem na motocicleta. A ação criminosa dura pouco mais de trinta segundos. A vítima não estava sozinha em casa, já que logo em seguida, uma pessoa grita por socorro e o barulho sai de dentro do imóvel.

Imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram a vítima ensanguentada já sem vida. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pelas proximidades, mas até o momento, ninguém foi preso. Testemunhas informaram que “Neymar” seria natural do município de Medicilândia e que estaria a pouco tempo em Brasil Novo, mas essa informação ainda deve ser confirmada pela polícia que investiga o assassinato.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida. Denuncias que auxiliem nas investigações podem ser feitas de forma anônima ao 181.

Fonte:Confirma Notícia / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/08:14:21

