PERIGO – Fogo às margens da BR-163 exige atenção de motoristas no Pará;VÍDEO

Com aumento das queimadas em razão da estiagem, trecho da rodovia BR-163 no Pará exige dos motoristas a adoção de medidas de segurança viária.

A estiagem prolongada no Estado do Pará antecipou o período seco do ano e, consequentemente, os registros de queimadas aumentaram nos últimos dias. Os focos de incêndio registrados apenas neste mês de julho no trecho sob concessão da Via Brasil-BR 163, Concessionária da Rodovia,põe em risco a vida de motoristas que trafegam neste trecho.

Vale lembrar que normalmente o período de estiagem começa em agosto e se estende até outubro. No entanto, neste ano, a seca se intensificou em razão das alterações climáticas e mais especificamente dos bloqueios atmosféricos que estão afetando há meses grande parte do País, impedindo a formação de chuvas. “Diante desse cenário alarmante, é preciso que todos os motoristas que circulam pela rodovia Cuiabá/Santarém, no estado do Pará não jogue bitucas de cigarro pela janela nem outros tipos de resíduos que possam desencadear novos focos de incêndios”.

A preocupação com o fogo é ainda maior quando ele está próximo à rodovia, por representar um grande perigo à segurança dos usuários. Isso porque a presença de fumaça na pista reduz a visibilidade dos motoristas e aumenta o risco de acidentes. Para garantir que a viagem transcorra com segurança, é crucial que os motoristas sigam algumas medidas preventivas e adaptem o comportamento ao volante diante das condições adversas.

Na tarde desta Segunda-feira,29 de julho de 2024 um motorista que trafegava no trecho entre Castelo de Sonhos e Novo Progresso enviou um vídeo para o Jornal Folha do Progresso mostrando o perigo. (assista abaixo)

Orientações

As principais orientações, segundo especialista, são as seguintes:

Reduza a velocidade: Ao entrar em um trecho com fumaça, ajuste a velocidade para um nível seguro que permita tempo de reação adequado. Diante da visibilidade reduzida, dirija devagar e com cautela.

Mantenha distância segura: Siga a uma distância maior do veículo à frente. Isso garante mais tempo para frear em caso de necessidade e evitar colisões.

Ligue os faróis: Ligue os faróis baixos e, se a fumaça estiver densa, use também os faróis de neblina. Jamais use os faróis altos, pois podem piorar ainda mais a visibilidade.

Evite ultrapassagens: Ultrapassagens são extremamente perigosas em condições de baixa visibilidade. Espere até que a visibilidade melhore e realize a manobra somente quando tiver certeza que ela pode ser feita com segurança.

Tenha atenção redobrada: Fique atento a outros veículos, pedestres, ciclistas e animais que podem estar na pista. Mantenha a calma e concentração absoluta na pista.

Pare em local seguro: Se a visibilidade estiver muito baixa, pare em um local seguro fora da pista, como um posto de gasolina ou área de descanso. Aguarde até que a fumaça diminua ou a visibilidade melhore antes de seguir viagem. Nunca pare no acostamento.

