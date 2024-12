“Gosto muito dessa vida”: falsa garota de programa aplicava golpes

Rayene Carla Reis Lima é apontada como a líder do grupo que extorquiu mais de 30 vítimas no RJ. Os suspeitos pediam entre R$ 600 e R$ 3.5 mil para não expor os alvos nas redes sociais. | Reprodução

Rayene Carla Reis Lima é suspeita extorquir mais de mais de 30 vítimas; ela está foragida desde a última sexta-feira (13).

Uma mulher identificada como Rayene Carla Reis Lima está foragida da Justiça desde a última sexta-feira. A Polícia Civil aponta Rayene como líder de uma quadrilha que extorquiu mais de 30 vítimas, em um golpe envolvendo falsas garotas de programa.

Rayene, que se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo e especialista em maquiagem, ostenta uma vida de luxo online. Seu irmão, Ryan Carlos Reis Lima, e sua prima, Sarah Santos Borges, foram presos na última sexta-feira (13) pela 17ª DP (São Cristóvão).

O esquema consistia em duas fases. Inicialmente, uma mulher, membro do grupo, se passava por garota de programa e iniciava conversas online com as vítimas, solicitando fotos íntimas.

Em seguida, outro membro da quadrilha entrava em contato, fingindo ser miliciano, e exigia dinheiro pelo suposto programa, ameaçando divulgar as fotos caso a vítima não pagasse.

“Influenciadora” digital

Rayene se apresenta como criadora de conteúdo digital focada em beleza, moda e lifestyle. Suas postagens incluem tutoriais de maquiagem, dicas de moda, fotos de looks do dia, e momentos de sua vida pessoal, como viagens e eventos.

Nas redes sociais, a “influenciadora” foragida, exibe um estilo de vida luxuoso. Em uma postagem ela diz “gosto muito dessa vida cara”, enquanto está sentada sobre um jet-ski. Veja.

Fonte: informações de CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/12/2024/15:21:41

