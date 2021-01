Governador anuncia, em coletiva, medidas restritivas mais rígidas

Após reunião com empresários, governo deve endurecer restrições para combater a propagação da covid-19. (Foto:Reprodução)

O governador Helder Barbalho deve anunciar novas medidas de restrição em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira, 28. A ideia é combater a propagação da covid1-19 no Estado.

Na tarde de quarta-feira, 27, empresários de vários setores estiveram, em reunião com o governador , para tratar das medidas restritivas já estabelecidas, na semana passada, pelo governo do Estado, contra a propagação da covid-19. E também sobre possíveis novas restrições.

Durante o encontro foram debatidas novas iniciativas que devem restringir ainda mais as atividades econômicas pelos próximos quinze dias, com previsão de serem divulgadas ainda nesta quinta-feira, 28, em coletiva de imprensa conduzida pelo chefe do Executivo estadual e pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e confirmadas em decreto estadual.

Entre os setores afetados estão o de ensino privado, de construção civil, transporte público, eventos, entretenimento, esporte e lazer, gastronomia, shopping centers, entre outros. Representantes do Ministério Público Federal, e Estadual, além da Prefeitura de Belém estiveram presentes no encontro.

Carnaval

A administração pública estadual e municipal precisarão fazer mudanças como, por exemplo, o escalonamento do horário de entrada e saída dos servidores, no período de 9h às 17h, além da priorização do expediente remoto para integrantes do grupo de risco. Os participantes também debateram o funcionamento das atividades durante o carnaval, sendo que terá expediente na segunda-feira e na quarta-feira de carnaval.

Outro ponto importante debatido durante a reunião foi a necessidade de reforço nas fiscalizações por parte da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) e do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belém (Setransbel) junto aos coletivos, para evitar superlotações. O decreto pode também fechar praias e balneários de sexta a segunda-feira a partir da sua publicação. Serão proibidas aglomerações com mais de dez pessoas em logradouros públicos.

Restaurantes

Na reunião foi acertado ainda que os restaurantes seguem com a obrigatoriedade de cumprimento do protocolo de distanciamento social, medição temperatura, entre outros. Os estabelecimentos devem respeitar a capacidade de 50%. O consumo de bebidas alcoólicas será restrito até às 22 horas, sendo que estes devem fechar até a meia-noite. Foi aventado na reunião que o poder público deva cobrar dos restaurantes abertos até meia-noite o CNAE referente à atividade.

As empresas, de maneira geral, precisarão reforçar a necessidade do cumprimento dos protocolos específicos de cada setor. A orientação é que, em alguns casos, a prioridade deve ser pelo expediente remoto. Empreendimentos como supermercados, comércio e construção civil, devem avaliar a possibilidade de escalonamento do horário de funcionamento: supermercados, comércio e construção civil.

Por enquanto, empresários e governo não entendem que haja a necessidade de lockdown, embora seja uma realidade o aumento em 200% na procura por hospitais. O governo também se comprometeu em continuar com o plano de ampliação do número de leitos e reconhece a dificuldade em fiscalizar todas as restrições do decreto. Os empresários aguardam a confirmação de todo o assunto debatido na reunião em decreto que deve entrar em vigor a partir desta quinta-feira.

Fonte:ORM Redação Integrada

28.01.21 9h29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...