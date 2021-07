Governador anuncia nova antecipação da 1ª dose de vacina contra Covid-19 em todo o Pará

(Foto:Reprodução) – Após diálogo com o ministro da Saúde, Helder Barbalho disse esperar que até o início de agosto o Pará possa vacinar pessoas a partir de 18 anos.

Nesta quarta-feira (14), o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que poderá antecipar a vacinação contra Covid-19 de adultos a partir de 18 anos em todo o Pará. A população dessa faixa etária deve receber a primeira dose da imunização até o início de agosto.

“Se não até o último dia de julho, então até a primeira semana de agosto. Estamos fazendo um cálculo muito detalhado. Inicialmente, nossa meta era até o fim de setembro. Conseguimos reduzir para agosto, e ontem, em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobramos por estarmos recebendo uma quantidade menor do que aquela que precisamos. Temos uma grande população jovem. Nos jornais nacionais já somos o 5º estado que mais vacina. Ele me pediu que oficiasse isso, e já foi feito”, disse Helder Barbalho, durante mutirão de vacinação em Parauapebas, sudeste do estado.

Ele voltou a pedir aos moradores que não percam a oportunidade de garantir a proteção, que aos poucos pode trazer de volta a “vida normal”. “Precisamos que o povo vá tomar vacina. Esse mutirão é em favor da vida. Vamos acabar com isso de que vacina não presta ou não é importante. Vamos virar essa página; ninguém aguenta mais. Vamos fazer como em outros países. Mas só podemos conseguir isso vacinando o máximo de pessoas possível”, afirmou o governador.

Por G1 PA — Belém

