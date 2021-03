PM da reserva é morto e outro é ferido a tiros em Rondon do Pará

(Foto: Reprodução) – O crime aconteceu por volta das 23h, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo

Dois policiais militares da reserva foram atingidos por tiros no centro de Rondon do Pará, sudeste do Pará, na noite de sexta-feira (12). Um deles, sargento Braga, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, a outra vítima foi encaminhado para o Hospital Regional de Marabá para atendimento.

O crime aconteceu por volta das 23h, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima. No local, os policiais encontraram os dois militares atingidos.

A PM informou que testemunhas disseram que ocupantes de um veículo se aproximaram dos policiais e realizaram os disparos. Equipes da PM realizam buscas para localizar e prender os suspeitos.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar ocorrência e faz diligências para identificar os autores dos disparos.

Por G1 PA — Belém

