Governador participa da Abertura Nacional da Colheita de Soja em Santarém

[Foto-Crédito: Marco Santos / Ag. Pará] Governador prestigia evento tradicional do setor agro, pela primeira vez, ocorrido no Pará, em SantarémPela primeira vez, a Abertura Nacional da Colheita de Soja, evento tradicional no setor agro, é realizada no Pará. O estado foi escolhido pelos resultados expressivos obtidos nas últimas safras. O governador do Estado, Helder Barbalho, participou do evento na manhã desta quinta-feira (9), em uma fazenda na comunidade de Tipizal (PA-370), no município de Santarém.

“É um momento importante de valorização de uma das principais vocações do nosso estado, que é a agricultura. Santarém podendo ter a satisfação de abrir a colheita da soja no Brasil, demonstrando o talento e a competência daqueles que atuam no campo nesta região e impulsionando, cada vez mais, a agricultura sustentável, sempre com respeito ao meio ambiente, com a geração de emprego e renda, trazendo desenvolvimento para todo o Estado”, destaca o chefe do poder executivo.

[Crédito: Marco Santos / Ag. Pará] Em Santarém, evento da Colheita de Soja foi realizado, este ano, no Pará pelos ótimos resultados das últimas safras O Brasil é o maior produtor mundial do grão. Em 2022, a produção do país foi de 123.829,5 milhões de toneladas. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o país deve ultrapassar na safra deste ano a marca de 153,5 milhões de toneladas produzidas do grão. A área de plantio, no atual ciclo, aponta para crescimento de 4,6% sobre a safra passada, situando-se em 43,4 milhões de hectares.

Governador saúde a expressiva produção de grãos nas últimas safras no ParáHá 18 anos no Pará, o produtor Adelino Avelino, que participou da abertura da colheita, afirmou que a expectativa está alta para esse ano. “Com o clima muito favorável e a utilização da tecnologia, esperamos uma excelente safra de soja em 2023, assim como a safrinha de milho também. Eu espero, na minha fazenda, produzir em torno de 70 sacos de soja, em média. É muito importante a parceria com o governo do Estado, sobretudo, para a logística, valorizando o escoamento da produção. O Pará é um dos estados com maior potencial e muito favorecido na hora de exportar o grão”, destaca.

No sábado (11), o Sindicato Rural de Santarém (Sirsan) promoverá a 5ª abertura oficial da colheita da soja do Baixo Amazonas, que celebra o plantio do grão na região metropolitana de Santarém, que engloba também os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/03/2023/11:06:16 a informação do Portal da Agencia Pará

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...