Governo anuncia retomada de ações contra crimes ambientais em terra indígena no Pará

Interrupção foi anunciada nesta quinta e, segundo a Defesa, atendeu a pedido dos indígenas da etnia Munduruku. Na quarta, Ricardo Salles (Meio Ambiente) visitou região e foi alvo de protestos.(Foto:Reprodução)

O Ministério da Defesa anunciou nesta sexta-feira (7) a retomada das ações de combate a crimes ambientais na terra indígena Munduruku, no Pará.

A interrupção foi anunciada nesta quinta (6), um dia após o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ter visitado a região e ter sido alvo de protestos. O grupo que fez o ato chegou a impedir a decolagem de um avião e um helicóptero.

Na nota divulgada nesta sexta, o Ministério da Defesa informou que a suspensão das operações por um dia atendeu a pedidos dos próprios indígenas da região.

“O Ministério da Defesa (MD) informa que já foi autorizado, nesta sexta-feira (7/8), o reinício das operações nas terras indígenas Munduruku, no âmbito da Operação Verde Brasil 2. As operações haviam sido temporariamente suspensas, por um dia, na quinta-feira (6/8), atendendo à solicitação dos indígenas, para permitir avaliação de resultados e a realização de encontro de representantes dos indígenas com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em Brasília”, informou a pasta.

Ainda de acordo com o ministério, representantes dos indígenas Munduruku estiveram em Brasília e foram recebidos no Ministério do Meio Ambiente, onde “apresentaram seus pleitos e preocupações”.

Explorar a riqueza da terra

Mais cedo, nesta sexta, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a suspensão da operação.

Disse que “não adianta tapar o Sol com a peneira” porque os indígenas têm o “direito de explorar a riqueza que tem na terra”.

“Eles sabem que tem ouro lá. Nós temos que parar de tapar o sol com a peneira e entender que o indígena tem que ter o direito de explorar a riqueza que tem na terra dele dentro dos ditames da nossa legislação. A partir daí, ele terá acesso às benfeitorias, ao progresso material da humanidade”, afirmou Mourão.

Depois do anúncio da retomada, Mourão voltou a comentar a operação. “A operação foi suspensa exatamente por causa que os indígenas. Eles fizeram um protesto lá. Vieram aqui para conversar com o ministro. E, a partir do momento que conversaram com o ministro, ela [operação] foi liberada para prosseguir. Ela foi suspensa no dia de ontem, só”, declarou o vice-presidente.

Íntegra

Leia a íntegra da nota do Ministério da Defesa:

NOTA À IMPRENSA

O Ministério da Defesa (MD) informa que já foi autorizado, nesta sexta-feira (7/8), o reinício das operações nas terras indígenas Munduruku, no âmbito da Operação Verde Brasil 2.

As operações haviam sido temporariamente suspensas, por um dia, na quinta-feira (6/8), atendendo à solicitação dos indígenas, para permitir avaliação de resultados e a realização de encontro de representantes dos indígenas com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em Brasília.

Ainda na quinta-feira (6/8), representantes dos indígenas Mundurukus foram transportados para Brasília, em aeronave C-95 da Força Aérea Brasileira. Eles foram recebidos no MMA e apresentaram seus pleitos e preocupações.

Nesta sexta-feira (7/8), os representantes dos indígenas regressaram às suas terras, também em aeronave da Força Aérea Brasileira.

Ressalta-se que a Operação Verde Brasil 2 permanece ativa e atuante em toda Amazônia Legal. Todas as ações referentes à Amazônia são coordenadas no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo Vice-Presidente da República.

Por G1 — Brasília

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...