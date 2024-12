Governo conclui obras e entrega a nova ponte sobre o Rio Itacaiúnas, em Marabá

(Foto: Erik Ranieri) – A nova estrutura interliga os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá e terá um impacto significativo na mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos na Transamazônica

Ansiosa, Analice Teixeira, que mora em Marabá há 30 anos foi conferir pessoalmente a finalização das obras de construção da ponte Ana Miranda sobre o Rio Itacaiúnas. A estrutura, construída por meio de uma parceria entre o Governo do Pará e a Prefeitura Municipal, será entregue na próxima sexta-feira (27), e interliga os núcleos Cidade Nova e Nova Marabá. “Para nós, moradores, vai ser muito bom. Se eu puder vir no dia da entrega, virei novamente”, comentou, sem esconder a alegria de ver o projeto sair do papel e se tornar realidade.

Na última segunda-feira (23), foram finalizados os trabalhos de sinalização da ponte – última etapa do projeto antes de inauguração da ponte. “Nós realizamos as obras das vias de acesso, a pavimentação em concreto e o recapeamento com asfalto para dar maior durabilidade à via”, pontuou o engenheiro civil Saulo Almeida. “Será uma ponte toda iluminada”, acrescentou.

Esta será a 3ª ponte sobre o Rio Itacaiúnas que trará um impacto significativo na mobilidade urbana, reduzindo congestionamentos na Rodovia BR-230 (Transamazônica) e facilitando o fluxo de pessoas e da produção na região.

Com 524 metros de extensão e 16 metros de largura, a ponte conta com faixas de passeio de 1,60 metros nos dois lados. A obra também reduzirá custos e tempo de deslocamento, gerando impactos positivos na logística e economia regional.

“Desde 2019, o Governo do Pará vem investindo em pontes modernas e sustentáveis que não só melhoram a mobilidade e a logística, mas também impulsionam o desenvolvimento econômico, gerando oportunidades e melhorando a qualidade de vida dos paraenses. Com o avanço dessas obras, reafirmamos nosso compromisso em aproximar regiões, encurtar distâncias e oferecer à população melhores condições de transporte e acesso aos serviços essenciais”, ressaltou o secretário de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira.

A parte estaiada da estrutura abrange 244 metros, marcando o diferencial arquitetônico e funcional da obra. O valor total do projeto custou R$ 109 milhões, sendo R$ 50 milhões garantidos pelo Governo do Pará.

“O governador Helder Barbalho tem tido uma visão extraordinária, com obras importantes que garantem a maior qualidade de vida para a nossa gente. A ponte sobre o Rio Itacaíunas, sem dúvida nenhuma, será um novo marco na história da mobilidade urbana em Marabá”, disse o secretário regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, João Chamon Neto.

A nova ponte atenderá a uma frota superior a 157 mil veículos, conforme levantamento recente do Ministério dos Transportes, beneficiando automóveis, caminhões, motocicletas e outros meios de transporte. “Com essa ponte, vamos acabar com os engarrafamentos e facilitar a vida dos marabaenses. Isso é um sonho antigo de quem mora aqui. Essa parceria entre o Governo do Pará e a prefeitura de Marabá tornou esse sonho realidade”, pontuou Walmor Costa, chefe de gabinete da prefeitura.

