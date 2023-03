Governo descarta volta do pagamento de 13º do Bolsa Família

O Bolsa Família atenderá a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda de até R$ 218 por pessoa. (Foto:Arquivo / Agência Brasil)

Informação foi confirmada por secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo

O Governo Federal não retomará o pagamento do 13º do Bolsa Família, como ocorreu em 2019, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. “O 13º só foi pago em um ano, muito mais como promessa de campanha.

Foi em um ano. O Bolsa Família é um programa de assistência, de complemento de renda, não se adequa à vinculação de um 13º salário. Ele tem agora um pagamento per capta muito superior ao que antes existia, o Bolsa Família original e o Auxílio Brasil.

Obviamente, não há previsão de pagamento de 13º porque o desenho proposto se adequa melhor”, declarou a secretária de Avaliação de Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartholo.

As declarações foram dadas durante uma entrevista coletiva realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesta sexta-feira (3), para apresentar dados sobre a reformulação do Bolsa Família.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, na quinta-feira (2), uma Medida Provisória (MP) reformulando o programa, que voltou a se chamar Bolsa Família – era denominado de Auxílio Brasil na gestão Bolsonaro.

O Bolsa Família atenderá a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda de até R$ 218 por pessoa.

Veja algumas condições de pagamento.

mínimo de R$ 600 por família;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

R$ 50 adicionais para gestantes.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações do O Liberal. 03/03/2023/15:49:41

