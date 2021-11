Governo do Pará anuncia na COP 26 investimento de R$ 472 milhões para a bioeconomia

(Foto:Reprodução) – De acordo com Helder Barbalho, o Fundo Garantidor de Investimentos (BanparáBio) possibilita a oferta de condições e a exigência de requisitos mais adequados ao pequeno produtor rural.

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou do painel Plano de Ação de Manaus, um plano de liderança subnacional para reduzir o desmatamento tropical, criar economias de base florestal e proteger os direitos dos Povos Indígenas e comunidades locais em 1/3 dos estados e províncias com Florestas Tropicais do mundo. O evento aconteceu no Scottish Event Center (SEC), sala Strangford Lough – Blue Zone, na terça-feira (9).

No evento, Helder Barbalho anunciou que o Governo do Pará vai lançar um recurso de R$ 472 milhões para a bioeconomia paraense, sendo R$ 400 milhões voltados para o financiamento de pequenos produtores rurais, agroindústrias e comunidades tradicionais. Além disso, o chefe do Executivo Estadual também adiantou que será investido R$ 72 milhões para a criação do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, para investimentos em pesquisas e estímulos em novas ações.

“Que possamos fortalecer oportunidades a partir disso, da criação de incubadoras e estratégias que se crie a partir disso no Pará, que consolide a bioeconomia como a nova vocação do nosso Estado e o Pará sendo o Estado de vanguarda para abrir as portas da bieconomia para todo o Brasil. Esse é o caminho da sustentabilidade, cuidando das pessoas, gerando emprego, renda e olhando pela floresta”, ressaltou.

O Fundo Garantidor de Investimentos (BanparáBio) possibilita a oferta de condições e a exigência de requisitos mais adequados ao pequeno produtor rural. “O BanparáBio é um dos aportes financeiro para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono no estado, considerando as muitas e diversas realidades dos produtores, povos e comunidades locais e cadeias produtivas”, pontou Helder Barbalho.

