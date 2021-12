Colisão entre carro e ônibus deixa 4 feridos e 3 mortos, incluindo criança, em Marabá, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar foram acionados para o local do acidente. As causas da colisão ainda serão investigadas.

Outras quatro pessoas ficaram feridas. Três delas foram internadas no Hospital Municipal de Marabá e a quarta pessoa foi levada ao Hospital Regional do Sudeste do Pará. O estado de saúde dos feridos ainda não foi informado.

José Pereira dos Santos, de 45 anos; Marilene Costa Silva, de 54, e Wandilla Silva dos Santos, de 5 anos, estavam no veículo de passeio e não resistiram aos ferimentos. (A informação é do G1PA)

