PM prende em flagrante ladrão de bateria de caminhão em Novo Progresso

Policiais militares da 7.ª (CIPM) Batalhão de Novo Progresso prenderam um homem por furto de bateria de caminhão. O ladrão foi identificado por câmeras de segurança.

Assim que a equipe recebeu a denúncia que duas baterias foram furtadas por volta das 04h30mn da sexta-feira 5 de novembro de 2021, de um caminhão parado em frente uma residência, que as câmeras flagraram o furto e identificou o veículo usado para cometer o crime, a guarnição saiu em busca e localizou o veículo Saveiro – placa ASY-8602 com 5 baterias furtadas.

Chegando às proximidades de uma residência, na rua da paz, bairro Jardim Planalto, o infrator tentou empreender fuga, mas não logrou êxito, abordado pelos militares, foi encontrado no interior do veículo (Saveiro – placa ASY-8602) 05 (cinco) baterias de caminhão. As baterias estavam atrás do banco do veiculo!

O infrator confessou o furto.

Diante de tais fatos, foi dado voz de prisão ao Infrator Izael P. D. C. e conduzido para a Delegacia de Polícia, com o automóvel e as baterias. Uma das vítimas, que acompanhou a ocorrência, foi orientada que fosse a Delegacia para participar dos trâmites legais.

MATERIAIS APREENDIDOS:

– 05 (cinco) baterias de 150 amp;

– 01 (um) celular Samsung A12, cor preta;

– 01 (um) automóvel (Saveiro placa ASY-8602).

A bateria foi devolvida ao dono do caminhão.

Nas últimas semanas têm sido frequente queixas de caminhoneiros que tiveram baterias furtadas de seus veículos.

A polícia investiga a receptação das baterias, com base nas informações passadas pelos policiais militares durante a elaboração do flagrante.

