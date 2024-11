Menino de 4 anos foi atropelado por ônibus ao se desvencilhar de familiares e correr para o meio da rua. | Foto: Reprodução

Menino de apenas 4 anos correu para a rua no momento em que ônibus passava. Ele foi atingido e sobreviveu, sofrendo apenas escoriações. Caso aconteceu no bairro da Pedreira. Veja o vídeo!

Crianças de pouca idade ainda vivem em processo constante de aprendizado sobre a própria rotina, por isso possuem pouco discernimento sobre os riscos aos quais podem estar expostas. Deste modo, pais e responsáveis devem redobrar os cuidados quanto à vigilância dos pequenos.

Uma criança de apenas 4 anos sofreu um grave acidente na manhã da última terça-feira (5) em Belém. Ela foi atropelada por um ônibus após correr para o meio da rua. O caso ocorreu na travessa Perebebuí, no bairro da Pedreira e foi registrado por uma câmera de segurança.

No vídeo (veja ao fim da matéria), o menino aparece acompanhado de familiares na calçada, quando, de repente, corre em direção à rua e é atingido pelo ônibus que trafegava na via. Uma mulher até tentou o impedir, mas não conseguiu. Por pouco, o pneu dianteiro do lado direito não passou por cima da criança.

Desesperados, os parentes do menino correm para socorrer a vítima. O motorista do coletivo, sem saber ao certo o que ocorreu, busca informações e leva as mãos à cabeça ao notar que atropelou uma criança.

O menino foi levado de carro para o hospital, onde recebeu atendimento médico e retornou para casa em seguida. Ele sofreu apenas escoriações pelo corpo. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso por meio da Delegacia da Sacramenta.

ATENÇÃO: O VÍDEO CONTÉM IMAGENS FORTES

Vídeo: criança é atropelada por ônibus em Belém e sobrevive Leia mais: https://t.co/dpgf8Gnku6 pic.twitter.com/U4weS1VPYw — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 7, 2024

Fonte: DOL Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/12:55:54

