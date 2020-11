Governo do Pará confirma que pretende iniciar vacinação contra a covid-19 em janeiro de 2021

(Foto Reuters Dado Ruvic /) – Foco deve ser no primeiro grupo prioritário, seguindo agenda do Ministério da Saúde para estados e municípios

O governo do Estado do Pará confirmou no início da tarde desta terça-feira (3) que pretende iniciar a vacinação contra a covid-19 em todo o Pará, a partir de janeiro de 2021 – já com foco no primeiro grupo prioritário, seguindo agenda do Ministério da Saúde para o esforço de imunização contra o coronavírus em todo o Brasil.

A informação foi repassada à redação integrada de O Liberal em nota. Leia a íntegra:

“O Governo do Estado informa que a partir de janeiro terá início a vacinação com o primeiro grupo prioritário, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Estado e municípios”.

O governo do Pará ainda não detalhou como será adquirida a vacina e tampouco a origem, entre as várias que estão sendo desenvolvidas em todo o mundo.

A redação integrada de O Liberal segue apurando mais detalhes sobre o esforço de imunização contra o coronavírus e também sobre o quadro da covid-19 no Estado. Acompanhe.

