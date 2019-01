Redenção: ex-vereador de Pau D’Arco é morto a tiros no dia de seu aniversário

Ele estava entrando em um prédio – que seria uma casa de jogos – quando foi atingido pelos disparos, pelas costas

(Foto: Reprodução/Whatsapp) – O ex-vereador de Pau D’Arco, município do sudeste do Pará, foi morto a tiros no começo da noite de hoje em Redenção, na mesma região. Carlos Eduardo Barbosa Pereira, conhecido como “Neto do Chicão”, morreu no dia em que completou 53 anos de idade. Bastante conhecido na política regional, o ex-vereador chegou a disputar a eleição na chapa de Maurício Cavalcanti como vice-prefeito de Pau D’Arco em 2016, pelo PP.

O crime ocorreu pouco antes das 18h30, próximo ao Hospital Municipal Iraci Araújo, área central da cidade. Segundo informações preliminares, o ex-vereador estava entrando em um prédio – que seria uma casa de jogos – quando foi atingido pelos disparos, pelas costas. Levantamento preliminares apontam que a vítima já vinha sendo seguida, mas até o fechamento desta edição não foram divulgados mais detalhes do assassinato.

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações estão em andamento, para que os culpados sejam identificados e presos. A motivação do crime também ainda é desconhecida. “Neto do Chicão” foi vereador por três mandatos e atualmente estava sem cargo político.

