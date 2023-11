Governo do Pará entrega PA-423 totalmente asfaltada, em Monte Alegre, Baixo Amazonas

Também foram entregues mais quatro quilômetros da PA-254 que agora tem construídos e pavimentados o total de 52 quilômetros

Foto: Marcelo Sousa/Ag. Pará

O governo do Pará entregou, na quarta-feira (15), a obra de construção e pavimentação de 40 quilômetros da rodovia PA-423, no trecho de Monte Alegre até a PA-254, no Baixo Amazonas. Também foi entregue novo trecho da PA-254, do entroncamento da PA-423 até a Vila do Limão, comunidade com grande produção de limão Taiti no Pará.

A obra de pavimentação da PA-423 garantiu também a construção da ponte sobre o Igarapé Mulata e ainda a reconstrução de outras três pontes em concreto sobre o rio Ipepaqui, o rio Genipa e sobre o rio Limão.

“É uma grande alegria estar aqui junto com vocês, quero agradecer a Deus por nos permitir fazer transformações que melhoram a vida da população, e também fazer com que essa região vire a página do abandono. A Calha Norte se viu esquecida e, eu fui eleito governador para mudar a página dessa história. Hoje, com muito trabalho, estou provando que é possível transformar sonho em realidade. Essa região tem 800 quilômetros de estrada e durante toda sua história tinha apenas 85 quilômetros de asfalto. Em quatro anos e dez meses, mais de 200 quilômetros asfaltados”, enfatizou o governador Helder Barbalho.

O ato de entrega contou com a presença do titular da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), órgão responsável pela obra, Adler Silveira. “Estamos entregando hoje a 423, uma importante rodovia aqui na Calha Norte, que interliga o município de Monte Alegre com a comunidade do Limão. São 46 km de extensão de uma rodovia completamente pavimentada, sinalizada, que traz mais segurança para os usuários desta rodovia, melhorando a vida das pessoas que vivem no entorno da rodovia por aqui passa o momento da produção do Limão passa agropecuária passa a agricultura familiar”, disse Adler Silveira.

O produtor rural Claudiney da Costa elogiou o trabalho do governo do Pará. “Quero agradecer ao governador Helder pela entrega das duas obras que facilitam o escoamento da nossa produção, garantindo que a gente avance mais no incremento da nossa área plantará”, disse.

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater), são produzidos, ao ano, na área de abrangência das PAs 423 e 254, mais de 1 milhão e 50 mil pés de limões, em uma área de 6 mil hectares. Essa produção da região atende o mercado consumidor estadual, nacional e do exterior, indo a para a Espanha e para a Alemanha.

Ao todo foram investidos na obra da rodovia mais de R$ 63 milhões, que garantiram os serviços de instalação da rede de drenagem de águas pluviais, terraplenagem, base, sub-base, revestimento asfáltico e sinalização de trânsito horizontal e vertical.

As obras de infraestrutura em transportes também movimentam a economia local, com a geração de emprego e renda. No período da obra foram gerados cerca de 200 empregos diretos no município.

Para quem vive ao longo da PA-423 a entrega do asfalto é a realização de um sonho. Hernane Silva Souza é comerciante e disse que a obra era um projeto de décadas que não saia do papel. ”A gente precisava muito desse asfalto. Somos gratos ao governador Helder por esse grande presente, que agora traz desenvolvimento para toda a região.

A PA-423 é acesso ainda aos municípios de Terra Santa, Oriximiná, Curuá, Alenquer, Monte Alegre e Prainha, e pode ser acessada pelas PAs 441, 439, 437, 429, 427, 423, 419 e, ainda, pela BR-163.

Estado também entregou CAR e CAF em Monte Alegre

Nesta quarta-feira (15), também foram entregues títulos do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) para agricultores e empreendedores familiares rurais. Em apenas três meses, já foram entregues mais de 50 documentos para moradores da região.

