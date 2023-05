Governo do Pará está com três processos seletivos abertos; remunerações vão de R$ 1.212,50 a R$2,053,54

Hospital Ophir Loyola, Iterpa e Sespa estão com processos seletivos em andamento. Veja período de inscrição e mais detalhes dos certames.

Pará está com três concursos abertos pelo Governo, ofertando 229 vagas em todos níveis de escolaridade.

Três concursos estão abertos pelo Governo do Estado no Pará.

São 229 vagas com remunerações variando de R$ 1.212,50 a R$2,053,54, em todos os níveis de escolaridade.

O processo seletivo do Hospital Ophir Loyola oferta oito vagas para médico, com salário base de R$2,053,54. As inscrições ocorrem entre 12 a 15 de maio – confira detalhes deste edital

O Instituto de Terras do Pará (Iterpa) está com 185 vagas em 7 tipos de cargo com salários variando de R$ 1.212,50 a R$ 1.954,91. As inscrições ocorrem até esta quinta-feira (11) – confira detalhes deste edital

Já a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está com 36 vagas abertas para 6 tipos de cargo. A remuneração varia de R$ 1.215,50 a R$ 2.053,54. As inscrições podem ser feitas nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12) – confira detalhes deste edital

Hospital Ophir Loyola

Hospital Ophir Loyola divulga edital para preenchimento de vagas para médicos

A unidade de saúde está com 8 vagas para médico. As inscrições ocorrem 00h do dia 12 de maio de às 23h59min do dia 15 de maio de 2023, por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

O certame se dará em três fases: a inscrição, de caráter habilitatório; a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e a entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

Os requisitos para a vaga são:

*Ser brasileiro nato ou naturalizado;

*Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade no ato da inscrição;

*Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

*Não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício do cargo público;

*Estar em gozo dos direitos políticos;

*Possuir capacidade física e mental compatível com as atribuições da função pretendida, comprovadas por meio de atestado emitido por médico competente, a ser apresentado no ato da admissão;

* Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso, conforme exigência no Anexo II;

*Ter registro no Conselho Regional de Medicina;

*Não ter sido contratado para função temporária na Administração Pública Estadual num período inferior a 6 (seis) meses da data da inscrição no PSS, conforme Lei Complementar nº 77/2011;

Sobre a disposição de vagas, o edital informa que são duas oportunidades para clínica médica; duas para oncologia clínica; e quatro para emergência oncológica.

Iterpa –O processo seletivo do Iterpa oferta 185 vagas, com a possibilidade de cadastro reserva. As inscrições serão exclusivamente pelo site do Sipros, no horário de 00h01 do dia 10 de maio às 23h59 do dia 11 de maio de 2023.

Os níveis requisitados são fundamental, com vencimento de R$ 1.215,50 e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00; nível médio e técnico de R$ 1.412,99 e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00; e nível superior e tecnólogo é de R$ 1.954,91, acrescido de Gratificação de Escolaridade no percentual de 80%.

O certame conta com três fases: a inscrição; de caráter habilitatório; a análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório e; a entrevista pessoal e prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

*Técnico em Administração e Finanças- Administração: 5 vagas

*Técnico em Administração e Finanças – Arquiteto e Urbanista: 1 vaga

* Técnico em Administração e Finanças – Assistente Social: 1 vaga

*Técnico em Administração e Finanças – Ciências Contábeis: 3 vagas

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Engenheiro Agrônomo: 25 vagas

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Engenheiro Ambiental: 6 vagas

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Engenheiro Cartográfico e/ou Agrimensor: 22 vagas

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Engenheiro Florestal: 15 vagas

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Geografo: 7 vagas

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Engenheiro de Produção: 1 vaga

*Técnico em Gestão de Informática: 1vaga

*Técnico em Administração e Finanças – Relações Públicas/Comunicação: 1 vaga

*Técnico em Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Tecnologia de Geoprocessamento: 7 vagas

*Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Técnico em Agrimensura: 20 vagas

*Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Técnico em Geodesia e Cartografia: 26 vagas

*Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário – Técnico Agrícola: 2 vagas

*Assistente Técnico de Informática: 2 vagas

*Assistente Administrativo: 27 vagas

*Motorista: 13 vagas

Sespa

Usina da Paz na Terra Firme, em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

O processo seletivo da Sespa dispõe 36 vagas para os cargos de agente administrativo; técnico de enfermagem; técnico em higiene dental; médico; odontólogo; psicólogo.

As funções são para níveis médio e superior nas Usinas da Paz do Guamá, Jurunas e Terra Firme. As contratações serão de caráter temporário.

As inscrições podem ser feitas das 0h do dia 11 de maio até às 23h59 de sexta-feira (12), exclusivamente pelo site do Sipros.

A remuneração para agente administrativo, no nível médio, é de R$ 1.215,50, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil. Os cargos de nível técnico (técnico em enfermagem e técnico em higiene dental) tem a mesma remuneração.

Já os cargos de médico, odontólogo e psicólogo, de nível superior, a remuneração é de R$2.053,54, acrescido da gratificação de escolaridade (80%).

Fonte G1

