Governo do Pará garante em 2024 obras, viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar

Os investimentos priorizam novos quartéis, viaturas e EPIs, que se juntam ao maior concurso público já realizado pelo Estado para ampliação do efetivo da corporação

Desde o início de 2024, o Governo do Pará garante investimentos inéditos no aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA), incluindo reestruturação de quartéis, aquisição de veículos e equipamentos de proteção individual, instalação de canil e prosseguimento das etapas do maior concurso da história da corporação, que tem mais de 140 anos de existência.

Os investimentos para fortalecer o Corpo de Bombeiros já somam R$ 28 milhões neste ano. Em setembro, o governador Helder Barbalho entregou, em Belém, 40 viaturas para vistorias e perícias de incêndio. No último dia 7 de outubro, 47 militares foram promovidos durante cerimônia no Comando-Geral, na capital paraense.

“Estamos ampliando a presença de bombeiros no interior do Estado, e de novas viaturas para reforçar a estratégia de atendimento para salvar vidas, combater incêndios, apoiar nos momentos de resgate, nos momentos de desastres naturais, além do combate a incêndios e queimadas na região amazônica. O governo estadual vem apoiando e incentivando, cada vez mais, a força desta instituição que protege o povo paraense”, destacou Helder Barbalho ao entregar as novas viaturas.

Para o coronel Jayme Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 2024 é um ano de conquistas, que se refletem no crescimento institucional. “Houve todo um investimento do governo do Estado em infraestrutura física, com a inauguração do quartel de São Félix do Xingu (município do sudeste paraense), e recentemente a inauguração do quartel do Grupamento de Novo Progresso (sudoeste). Há que se destacar o concurso público, o maior da história do Corpo de Bombeiros no Brasil. O Corpo de Bombeiros do Pará fará agora 142 anos de existência, e nunca ocorreu um concurso público tão grande. Temos também como destaque o investimento na frota. Estamos comprando, com recursos do Tesouro Estadual, 14 carros de combate a incêndio, equipados, que estão sendo construídos na Espanha. É a tecnologia de bombeiros mais moderna que existe. Esse é um investimento sem precedentes no Corpo de Bombeiros, aumentando seu potencial operativo”, ressalta o comandante-geral.

Proteção – O coronel Jayme Benjó destaca ainda o investimento significativo feito pelo governo de 2019 até este ano: a compra de EPIs (equipamentos de proteção individual). “Cada bombeiro militar tem o seu equipamento de proteção individual, a roupa que permite a segurança para ele se aproximar dos grandes incêndios, seja um incêndio estrutural na região urbana, seja um incêndio florestal. Esse foi um investimento sem precedentes, tanto para a proteção da parte física do bombeiro, como para a parte respiratória. Um investimento fundamental também de valorização da nossa tropa”, reitera.

São 1.300 capacetes de combate a incêndio gallet, um dos mais utilizados pelos bombeiros de inúmeros países, que garantem a proteção dos agentes contra chama, calor, frio, eletricidade e água, além de objetos pesados e pontiagudos.

Eficiência – Raimundo Dilciney Brito, 1º sargento do Corpo de Bombeiros do Pará, confirma que ter equipamentos de qualidade é fundamental. “Sem esses EPIs nós não somos capazes de adentrar em alguns locais, seja para apagar o fogo ou mesmo salvar alguém. Esse aparelho faz parte da nossa vida. Sem ele, o bombeiro não trabalha com eficiência; na verdade nem adentra muitos locais”, informa o militar.

A técnica em Enfermagem Ryzya de Almeida Freitas, moradora de São Félix do Xingu, diz que “a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros foi uma grande conquista para o nosso município, e toda a nossa região. É um marco importante para a segurança e o bem-estar da comunidade. Hoje, podemos sentir mais segurança, tendo a convicção de que o Corpo de Bombeiros estará sempre em prontidão, atuando em situações de emergência, como os incêndios, acidentes, afogamentos e desastres ambientais, realizando um ótimo trabalho de proteção ao município e toda a população xinguense”.

Viaturas – Em setembro deste ano, o Governo do Pará reforçou a segurança pública em Novo Progresso com a entrega do 33º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar. Também foram entregues veículos essenciais para as ações do Grupamento, incluindo uma viatura de combate a incêndio, uma de resgate, uma para vistoria e uma pick-up. O reforço na frota amplia o atendimento à comunidade com a eficiência que o trabalho da corporação exige.

Dias antes, o Estado havia entregado 40 viaturas para vistoria e perícia de incêndio ao CBM, na solenidade de formatura de 300 bombeiros, concluintes do Curso de Vistorias Técnicas. O investimento total, proveniente do Fundo Especial de Bombeiros (Febom), alcançou R$ 5,7 milhões em veículos, sendo 39 para vistoria e um para perícia de incêndio.

Canil – Em Santarém, no oeste paraense, o 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), entregou em junho o novo canil do 1º Setorial de Busca, Resgate e Salvamento (1º SBRESC). O espaço foi reestruturado pelo governo do Estado, em parceria com a iniciativa privada, para a preparação de animais que apoiam o Corpo de Bombeiros nas missões.

Atualmente, o 4º Grupamento conta com dois cães em treinamento – a pastora alemã Árya, com seis meses, e o labrador Sherlock, com três meses. Ambos, acompanhados diariamente pelos militares, fazem atividades preparatórias às missões de busca, salvamento e resgate.

Concurso público – Ainda em 2023, o Estado anunciou o novo concurso público para a corporação, com 1.943 vagas, sendo 120 para oficiais e 1.823 para formação de praças. Em janeiro deste ano, mais de 20 mil candidatos fizeram a prova para praça e 3,6 mil para oficiais. Todas as etapas do concurso, incluindo as provas, foram realizadas na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. O certame está em andamento.

O município de Xinguara, no sudeste do Pará, também sediará um quartel do Corpo de Bombeiros Militar. A Ordem de Serviço foi assinada em fevereiro, pelo governador Helder Barbalho, no Palácio do Governo, em Belém, na presença do prefeito municipal e de outras autoridades.

Centro reconstruído – Para ampliar e fortalecer as ações de Segurança Pública e Defesa Social, o Governo do Pará entregou, também em fevereiro, cerca de R$ 7 milhões em obras e equipamentos ao Corpo de Bombeiros, incluindo a nova estrutura do Centro de Suprimentos, Manutenção de Viaturas e Materiais Operacionais (CSMV), viaturas e capacetes de combate a incêndio.

A obra no Centro de Suprimento e Manutenção contou com recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública (Fesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O montante investido, acima de R$ 2 milhões, permitiu a reconstrução do espaço com 1.591 metros quadrados (m²), onde funcionam o pátio para manutenção de viaturas de pequeno, médio e grande porte, além de salas administrativas, alojamentos e áreas de convivência. Também há depósitos e almoxarifados para armazenamento de materiais e equipamentos, garantindo todo o apoio logístico à corporação.

O Estado entregou ainda cinco viaturas novas para os municípios de Santarém, Marabá, Paragominas, Altamira e São Félix do Xingu.

