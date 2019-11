Grêmio vence CSA, ultrapassa o São Paulo e entra no G4 do Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Grêmio venceu o CSA pelo placar de 2 a 1, na Arena, e chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho tomou um susto no fim da partida ao tomar o empate dos alagoanos, porém marcou o segundo e ultrapassou o São Paulo. Diego Tardelli e Ronaldo Alves, contra, marcaram para o time comandado por Renato Gaúcho, enquanto Rafinha fez o único dos visitantes.

Com o resultado, o Grêmio foi a 53 pontos somados, na quarta colocação do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Chapecoense, fora de casa, no domingo, às 19h. Enquanto isso, o CSA estacionou nos 29 pontos, na 18ª posição do campeonato. O próximo compromisso do time é contra o Vasco, em casa, no domingo, ás 19h.

O jogo – O Grêmio sufocou o CSA no início do primeiro tempo e conseguiu abrir o placar logo aos sete minutos. Cortez acionou Everton pela esquerda, que fez boa jogada pelo lado, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Tardelli chegou batendo de primeira e balançou as redes.

O Grêmio ainda teve boa chance de ampliar o placar após recuperar a bola no campo de ataque com Luciano. O atacante soltou para Alisson, que finalizou em cima de João Carlos. O CSA também teve uma grande oportunidade com Euller. O lateral-esquerda tabelou com Didira, invadiu a área e finalizou à esquerda do gol.

Com um atacante a mais em campo, o CSA voltou mais ofensivo à segunda etapa. Depois de escanteio batido, a defesa gremista afastou mal e, na sobra, Jean Cléber finalizou forte, exigindo defesa de Paulo Victor. Os visitantes não foram incomodados pelo Grêmio nos 45 minutos finais e levaram perigo novamente, de novo com Jean Cléber. Dessa vez o volante recebeu de Ricardo Bueno, chutou com força e a bola passou próxima do travessão.

Aos 45 minutos, o CSA teve uma falta frontal. Na cobrança, Rafinha bateu à meia altura, porém a barreira abriu e a bola morreu no canto esquerdo do Paulo Victor. No lance seguinte, Everton carregou pela esquerda e cruzou para Luciano. O atacante não alcançou a bola, mas Ronaldo Alves mandou contra sua própria meta. Vitória garantida para o Grêmio.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria/arquivo)07/11/2019 21:54

