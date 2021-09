Homem morre após ser agredido com paulada em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com o que foi repassado, a vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT); no entanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito antes de chegar à unidade.

Segundo informações, Naldo de Souza Barros foi atacado com um pedaço de madeira na cabeça. Após receber a pancada, ele ainda chegou a fugir, porém caiu sobre uma calçada, onde, hoje pela manhã, estava as marcas de sangue.

Um homem de 32 anos morreu após ser agredido a pauladas no Bairro Bom Remédio, em Itaituba (PA). O crime ocorreu na 29ª rua com a Travessa Raimundo Preto, por volta das 23h da noite desta segunda-feira (06).

