Governo do Pará realiza a promoção de mais de 450 militares do Corpo de Bombeiros

Foto: Marco Santos / Ag. ParáO ato solene tem o objetivo de atender às necessidades da Instituição, assim como reconhecer a importância do serviço do Bombeiro Militar pelos critérios de merecimento e/ou antiguidade.

Esta é a terceira maior promoção do CBM Pará, entre oficiais e praças em seus 141 anos de fundação

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou da cerimônia ao lado de representantes das forças estaduais de segurança pública.

“Lamentavelmente, ao longo do tempo, estas promoções não foram respeitadas. E o que nós estamos buscando fazer agora é assegurar com que este tempo perdido seja recuperado, garantir com que cada um de vocês possa estar motivado a trabalhar, motivados a servir e garantir a proteção da nossa população. Nós, no dia de hoje, fizemos a terceira maior promoção da história desta corporação, todas dentro da nossa gestão. Uma demonstração clara de que esta é uma política de governo”, garantiu o governador Helder Barbalho.

Durante a programação do evento, também aconteceu a apresentação do pelotão e a troca de luvas e divisas, simbolicamente realizada pelos paraninfos dos promovidos. Ao final, o tradicional banho da promoção foi realizado pela viatura de incêndio em homenagem aos militares que assumiram uma nova patente.

Para o recém-promovido, o coronel José Carlos da Silva Farias, oficial combatente do CBM, a promoção é sinônimo de valorização dos profissionais. “Todos têm um sonho: que é a ascensão funcional, e hoje, através da ação do governador do estado, do nosso comandante-geral, os militares estão alcançando isso. Particularmente, aos 31 anos de carreira, atingi o posto de coronel. É uma satisfação tremenda poder alcançar esse momento na vida profissional. Nós, com certeza, temos muito a agradecer e a sociedade espera sempre o melhor de nós e com certeza com essa ação, nós estamos sendo valorizados. Isso faz com que a gente consiga executar ainda melhor a nossa missão”, afirmou.

A atual gestão incrementou em mais de 400 novos bombeiros militares e com a realização do novo concurso público, até o final deste ano, quando 1.943 novos bombeiros militares estarão em formação. “Isso significará que, este ano, somado com o concurso do ano passado, nós praticamente iremos dobrar o efetivo do Corpo de Bombeiros militares do Pará em uma única gestão. Isto é a demonstração efetiva do quanto é importante o Corpo de Bombeiros”, disse o governador.

“O concurso faz parte de um planejamento para que possamos interiorizar o Corpo de Bombeiros. Neste momento, estamos construindo quartéis em São Félix do Xingu, Oriximiná, Almeirim e em Novo Progresso, regiões distantes da capital e que não possuem a presença efetiva do Corpo de Bombeiros, mas que a partir desses investimentos terão”, frisou o governador Helder Barbalho.

O comandante-geral do corpo de bombeiros e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Jayme Benjó, comemorou a ascensão profissional e o reconhecimento do trabalho realizado pela corporação. “É um momento de grande alegria para as famílias e para os promovidos. Quero também expressar a profunda gratidão, como comandante-geral desta corporação, ao governador Helder e a vice-governadora Hana Ghassan pelo apoio incondicional e o investimento grandioso nessa corporação, mas acima de tudo a valorização do nosso maior capital que é a nossa tropa”, finalizou o comandante-geral.

Fonte: Aline Saavedra (SECOM) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/18:04:29

