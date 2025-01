Governo do Pará realiza mais de mil nomeações em 2024

Foto: Reprodução | Ao longo do último ano, o Governo priorizou a nomeação de aprovados em concursos públicos, alguns dos principais destaques foram o fortalecimento do sistema de saúde, com mais de 690 nomeações

O Governo do Pará consolidou, ao longo de 2024, sua política de valorização do serviço público, com mais de mil nomeações em diferentes áreas. Esse número reflete o compromisso da gestão atual em reforçar áreas como saúde, educação, segurança pública e administração, garantindo melhorias na prestação de serviços essenciais à população paraense.

“Desde 2019, o Governo do Pará já nomeou mais de 12 mil novos servidores, sempre seguindo uma política de nomeações responsável, aliando a ampliação do quadro de servidores efetivos ao equilíbrio fiscal do Estado. Isso tem permitido fortalecer os serviços públicos sem comprometer as finanças estaduais, um desafio enfrentado por muitos Estados brasileiros. Apenas em 2024 foram mais de mil novos servidores, o que representa um reforço na prestação dos serviços prestados à população”, explicou Fábio Larêdo, secretário adjunto de Gestão de Pessoas, em exercício, da Seplad.

Ao longo do último ano, o Governo priorizou a nomeação de aprovados em concursos públicos, alguns dos principais destaques foram o fortalecimento do sistema de saúde, com mais de 690 nomeações, seguido pela área de socioeducação, com 135 nomeações, e a área de segurança pública com 120 nomeações.

Além do impacto direto na melhoria dos serviços públicos, as nomeações também geraram efeitos positivos na vida dos servidores e dos seus familiares. Marco Lima, analista de Sistemas da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), que foi nomeado no segundo semestre de 2024, conta como passar no concurso mudou sua vida.

“Acho excelente que eu tenha entrado justamente nesse momento em que o Governo do Pará tem investido tanto na valorização e capacitação dos servidores públicos do Estado. É o meu primeiro concurso, e eu consegui passar, então é, na minha visão, ótimo. Há três meses que entrei e já sinto que mudou muito a minha vida, sabe? Não só a minha condição financeira, mas também a de toda a minha família, graças a esse concurso”, contou o analista.

Dentre as nomeações realizadas em 2024, destacam-se órgãos como a Polícia Civil do Pará (PCPA), com 120 novos servidores; a Controladoria-Geral do Estado (CGE), com 4; a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), com 7; o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), com 30; o Hospital Ophir Loyola (HOL), com 183; a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, com 146; a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com 64; a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), com 135; e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com 369. Totalizando 100% dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas nos concursos dos órgãos citados.

Ao investir em profissionais qualificados, o Governo do Pará visa alcançar padrões mais elevados de eficiência e excelência, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar do Estado.

Dominique Ferreira, técnica em Gestão de Meio Ambiente e gerente de Pecuária Sustentável da Semas, afirma que “é muito gratificante estar trabalhando em um cargo do Estado, ser concursada, ter uma carreira estável, que me permite conseguir administrar a minha vida dentro e fora do trabalho. Esse cargo abriu portas para mim na minha área de formação, que é a geologia, quando percebi o quanto poderia contribuir para a Semas, mudou completamente a minha vida, inclusive, os meus planos de carreira”, disse a servidora.

O Governo do Pará segue trabalhando para ampliar ainda mais o quadro de servidores e atender às necessidades da população. Novos concursos já estão em estudos técnicos, e a expectativa é de que, em 2025, o Estado continue no caminho da modernização e eficiência administrativa.

