Pix não será taxado, afirma governo federal

Foto: Reprodução | De acordo com a normativa, desde o dia 1º de janeiro, bancos, fintechs e operadores de cartão são obrigados a informar à Receita Federal transações que superem R$ 5 mil mensais para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas

O governo federal informou nesta quarta-feira (8) que o PIX não será taxado em 2025. O comunicado foi feito pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) após rumores surgirem nas redes sociais devido à entrada em vigor da Instrução Normativa RFB nº 2219/2024, que intensifica a fiscalização sobre transações financeiras.

A normativa, vigente desde 1º de janeiro, obriga bancos, fintechs e operadores de cartão a reportarem à Receita Federal transações que excedam R$ 5 mil mensais para pessoas físicas e R$ 15 mil para empresas. Segundo o governo, a medida visa aprimorar o gerenciamento de riscos tributários e não cria tributos ou taxas para os usuários do PIX ou outros meios de pagamento.

A Secom esclareceu que as informações coletadas pela Receita Federal serão utilizadas para simplificar o preenchimento da declaração do Imposto de Renda, evitando erros ou inconsistências. O monitoramento ocorre por meio da plataforma e-Financeira, que reúne dados sobre movimentações financeiras, sem acesso à origem ou ao detalhamento dos gastos.

O governo afirmou que a nova medida respeita as leis vigentes e não viola o sigilo bancário ou fiscal. O objetivo, segundo a Receita Federal, é identificar grandes movimentações financeiras que possam indicar sonegação fiscal ou irregularidades tributárias, sem impacto para a maioria dos contribuintes.

O PIX, lançado em 2020, é atualmente utilizado por mais de 150 milhões de brasileiros. Apesar da repercussão inicial, o governo reforçou que o meio de pagamento continuará isento de taxas para pessoas físicas.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/12:14:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...