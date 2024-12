Bombeiros iniciam busca por avião que teria caído em Colares | PA

Foto: reprodução | Segundo relatos de moradores, momentos de tensão precederam o impacto: jovens que jogavam futebol na região afirmaram ter visto a aeronave voando em baixa altitude, quase tocando as copas das árvores, enquanto outros descreveram que o avião soltava muita fumaça antes de uma forte explosão ser ouvida.

Equipes de resgate iniciaram buscas por um avião de médio porte, possivelmente bimotor, que teria caído na tarde de domingo (29) na ilha de Colares, no Pará, entre as localidades de Itajurá, Aracê e Ururi, próximo ao igarapé do Pinheiro.

Segundo relatos de moradores, momentos de tensão precederam o impacto: jovens que jogavam futebol na região afirmaram ter visto a aeronave voando em baixa altitude, quase tocando as copas das árvores, enquanto outros descreveram que o avião soltava muita fumaça antes de uma forte explosão ser ouvida.

Assim que o incidente foi reportado, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram acionadas e dirigiram-se à área onde a queda foi relatada. No entanto, as buscas iniciadas no início da noite de domingo foram suspensas devido à falta de iluminação e às dificuldades de acesso no local, cercado por manguezais.

As operações de resgate foram retomadas na manhã desta segunda-feira (30), com equipes enfrentando desafios impostos pelo terreno acidentado e a densidade da vegetação. Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas, tripulação ou carga da aeronave. O caso está sendo acompanhado de perto pelas autoridades, que seguem investigando o ocorrido.

