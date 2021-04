Governo enviará 2,3 milhões de SMS para quem recebeu auxílio indevidamente

Foto: Reprodução) – Já foram enviadas 1,25 milhão de mensagens em dezembro, mas só 30 mil devolveram o dinheiro.

Com 2% de sucesso na 1ª vez, governo insistirá em SMS para devolução de auxílio indevido

Em dezembro, foram enviadas 1,25 milhão de mensagens, e 30 mil pessoas devolveram o dinheiro. Governo informou que deve enviar 2,3 milhões de SMSs desta vez.

O governo federal apostará novamente na estratégia de enviar mensagens SMS para quem recebeu auxílio emergencial de forma indevida e pedir o dinheiro de volta.

Ao todo, 2,38 milhões de mensagens devem ser enviadas, em dois lotes. O governo não informou quanto foi pago a essas pessoas nem quanto espera conseguir de volta com a medida.

Em dezembro, 1,2 milhão de pessoas receberam as mensagens informando que elas deveriam devolver o benefício ou contestar o cancelamento, mas, segundo os dados oficiais, somente 30.370 fizeram a devolução, isto é, 2,4% do público-alvo.

De acordo com o governo, na primeira tentativa, foram recuperados R$ 47 milhões. A expectativa do Poder Executivo era recuperar R$ 1,57 bilhão.

Entre as pessoas que receberam as mensagens em dezembro, estavam:

cidadãos com renda superior ao limite previsto nas regras do programa;

aposentados;

beneficiários do INSS;

servidores públicos civis e militares;

detentos do regime fechado.

À época, o Ministério da Cidadania não explicou como pessoas que constam na própria folha de pagamentos da União tiveram os cadastros autorizados.

A TV Globo também questionou o governo sobre os benefícios pagos a presos em regime fechado e sobre a lista de contatos telefônicos utilizada pelo ministério para enviar mensagens a esse grupo, mas não houve resposta.

Auxílio emergencial 2021: entenda as regras da nova rodada

Ministério vê ‘sucesso’ em estratégia

Assim como no envio de SMS em dezembro, a estratégia será implementada por meio de um contrato do Ministério da Economia.

No ofício encaminhado à pasta, ao qual o G1 teve acesso, o Ministério da Cidadania diz que “tendo em vista o sucesso da estratégia”, vai enviar mensagens de reforço às pessoas que receberam o primeiro lote de SMS, mas não contestaram nem devolveram o recurso recebido.

Pelo ofício, a pasta também vai notificar um novo grupo de pessoas, cujo recebimento indevido foi identificado depois.

Em nota, o ministério afirmou que o índice de suspeitas de fraudes envolvendo o auxílio emergencial em 2020 foi de 0,44% e que a medida provisória que estabeleceu o novo auxílio para este ano “reforçou como pilares a proteção social e econômica aos mais vulneráveis e o compromisso com a responsabilidade fiscal”.

O ministério afirmou também que já retomou R$ 3,1 bilhões pagos e não-movimentados nas contas, além de ter recuperado R$ 321,2 milhões devolvidos voluntariamente por quase 250 mil beneficiários.

Sobre a estratégia de enviar mensagens SMS em busca da devolução, destacou “que o custo operacional representa 0,14% ao que foi recuperado até o momento.”

Por Marcelo Parreira, TV Globo — Brasília

11/04/2021 05h00

