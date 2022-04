Governo Federal reserva R$ 11,7 bilhões para reajuste de servidores em 2023

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O teto de gastos existe para efetivamente olharmos as contas do governo. Temos 11 meses de déficit. Não estamos em superávit e não estamos em uma situação em que o país esteja tranquilo. O país ainda tem necessidade de consolidação fiscal. Precisamos perseguir isso”, declarou.

O Governo Federal ainda não confirmou o percentual de reajuste salarial que deve ser concedido aos servidores públicos federais no próximo ano, mas reservou na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), encaminhada semana passada ao Congresso Nacional, R$ 11,7 bilhões para possibilitar esse aumento. (As informações são da Agência Brasil).

