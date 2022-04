Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos em Altamira; criminoso morre em troca de tiros

(Foto: Ascom PRF/PA) – A Polícia Rodoviária Federal divulgou a apreensão de 23,5 kg de pasta base de cocaína, no município de Altamira, sudoeste paraense.

A droga estava dentro de um veículo que trafegava pela BR-230. Após perseguição policial, o motorista abandonou o veículo e fugiu para área de mata.

Os agentes tentaram fazer uma abordagem de rotina ao veículo, mas o motorista não parou. Segundo a PRF, durante a fuga ele começou a jogar tabletes da droga pela janela do veículo. (As informações são do G1 Pará).

A polícia ainda perseguiu o carro por aproximadamente 35 km até que o condutor abandonou o veículo e fugiu por um matagal. O caso ocorreu no último sábado (16), mas só foi divulgado pela PRF nesta segunda (18).

Ao realizarem buscas pela região, os agentes avistaram um outro homem, desta vez em uma motocicleta com placa do mesmo local de origem do veículo apreendido, da cidade de Porto Velho, em Roraima.

O motociclista estava armado e também tentou fugir entrando por um matagal. De acordo com a PRF, ele fez vários disparos na direção dos policiais. Houve troca de tiros e o suspeito foi atingido. Mesmo após ser socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento de Altamira.

A PRF identificou que o motociclista realizava função de “batedor” para transportadores de drogas ilícitas, e que estava junto ao condutor do veículo que transportava a cocaína apreendida. A função dele era comunicar o transportador se haveria ou não fiscalização da polícia pela rota por onde a droga passaria.

As buscas ainda seguiram durante o fim de semana. Além da droga, a equipe também apreendeu um revólver calibre 38 carregado com quatro munições, um carro, uma motocicleta, três celulares e dois rádios comunicadores, utilizados no crime.

Jornal Folha do Progresso em 19/04/2022/15:34:17

